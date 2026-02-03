Netflix e Hybe annunciano il ritorno dei BTS | il 21 marzo ci sarà il primo concerto live in streaming

Da fanpage.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Netflix e Hybe confermano il ritorno dei BTS con un concerto in streaming. Dopo quattro anni dall’ultimo show a Busan, i membri del gruppo salgono di nuovo sul palco. L’evento si terrà il 21 marzo alle 12, in diretta dalla arena Gwanghwamun di Seul, e sarà visibile solo sulla piattaforma di Netflix. I fan attendono con entusiasmo questa grande reunion, che segna il ritorno in scena del gruppo coreano.

Il prossimo 21 marzo, i BTS ritornano in concerto a 4 anni dallo spettacolo di Busan: il concerto è in esclusiva su Netflix, alle ore 12 in diretta dalla storica arena Gwanghwamun di Seul. Il 27 marzo arriverà invece il documentario "BTS: Il ritorno", con la regia di Bao Nguyen.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su BTS Concert

I BTS annunciano il ritorno con il nuovo album Arirang e il tour mondiale

I BTS hanno annunciato il loro ritorno con il nuovo album

BTS, le superstar del k-pop tornano con un concerto live su Netflix

I BTS tornano a far parlare di sé con un concerto live trasmesso su Netflix.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.