Netflix e Hybe annunciano il ritorno dei BTS | il 21 marzo ci sarà il primo concerto live in streaming

Netflix e Hybe confermano il ritorno dei BTS con un concerto in streaming. Dopo quattro anni dall’ultimo show a Busan, i membri del gruppo salgono di nuovo sul palco. L’evento si terrà il 21 marzo alle 12, in diretta dalla arena Gwanghwamun di Seul, e sarà visibile solo sulla piattaforma di Netflix. I fan attendono con entusiasmo questa grande reunion, che segna il ritorno in scena del gruppo coreano.

Il prossimo 21 marzo, i BTS ritornano in concerto a 4 anni dallo spettacolo di Busan: il concerto è in esclusiva su Netflix, alle ore 12 in diretta dalla storica arena Gwanghwamun di Seul. Il 27 marzo arriverà invece il documentario "BTS: Il ritorno", con la regia di Bao Nguyen.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su BTS Concert I BTS annunciano il ritorno con il nuovo album Arirang e il tour mondiale I BTS hanno annunciato il loro ritorno con il nuovo album BTS, le superstar del k-pop tornano con un concerto live su Netflix I BTS tornano a far parlare di sé con un concerto live trasmesso su Netflix. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Il gigante dello streaming Netflix trasmetterà in diretta streaming il primo concerto del "ritorno" dei Bs in circa 190 paesi, in quello che potrebbe essere il più grande evento K-pop dal vivo mai realizzato, in occasione del ritorno sulle scene delle megastar. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.