Il Righi-Boccioni-Fermi lancia il progetto Giovani e Posturologia

Il progetto, rivolto agli studenti di biotecnologie sanitarie, mira a integrare le conoscenze teoriche acquisite con l'esperienza pratica e diretta sul campo in collaborazione con l'ortopedia De Stefano Si è svolto con grande successo, presso i locali del polo Tecnico Professionale Righi-Boccioni-Fermi (sede Righi), l'incontro inaugurale del corso di formazione Giovani e Posturologia". L'evento segna l'avvio di un percorso innovativo di FSL (Formazione Scuola- Lavoro) nato dalla convenzione tra l'istituto scolastico e la prestigiosa azienda Ortopedia De Stefano. Il progetto, rivolto agli studenti dell'indirizzo di biotecnologie sanitarie, mira a integrare le conoscenze teoriche acquisite tra i banchi di scuola con l'esperienza pratica e diretta sul campo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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