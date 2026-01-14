Agraria e polo Righi-Boccioni-Fermi | firmata collaborazione

È stata recentemente firmata una convenzione tra il dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e il Polo tecnico professionale Righi-Boccioni-Fermi. Questa collaborazione mira a favorire lo scambio di competenze e risorse tra le istituzioni, rafforzando le opportunità di formazione e ricerca nel settore agrario. L'accordo rappresenta un passo importante per promuovere sinergie tra il mondo accademico e il territorio locale.

Presso il dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria è stata formalizzata una convenzione tra il dipartimento e il Polo tecnico professionale Righi-Boccioni-Fermi. La dirigente del polo, prof.ssa Anna Maria Cama, e il direttore del dipartimento di Agraria Marco Poiana. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

