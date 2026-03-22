L'affluenza registrata alle ore 19 per il referendum sulla giustizia in programma oggi e domani supera il 38 per cento (è pari al 38,66 per cento ed è relativo a 54.153 sezioni su 61.533, ma in costante aggiornamento). Lo ha comunicato il ministero dell'Interno. Questa mattina alle 12 l'affluenza era del 14, 9 per cento. Si tratta di un dato in crescita rispetto ai precedenti delle ore 12 dei referendum costituzionali, ad eccezione di quello del 2016 sulla riforma costituzionale voluta dall'allora premier Matteo Renzi quando, però, si votò solo di domenica. Al referendum del 2001 sulla riforma del Titolo V l'affluenza alle urne delle 12 era al 7,8 per cento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'affluenza parziale al referendum sulla giustizia supera il 38 per cento

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