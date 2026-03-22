Alle ore 12, l'affluenza al referendum sulla giustizia è del 14,9 per cento. La consultazione si svolge oggi e domani, coinvolgendo gli elettori chiamati a esprimersi su questioni di interesse pubblico. La partecipazione registrata a questa ora rappresenta una percentuale parziale rispetto all'intera giornata di voto. I dati sono aggiornati e pubblicati in tempo reale.

L'affluenza registrata alle ore 12 per il referendum sulla giustizia in programma oggi e domani è del 14,9 per cento. Lo ha comunicato il ministero dell'Interno. Si tratta di un dato in crescita rispetto ai precedenti delle ore 12 dei referendum costituzionali, ad eccezione di quello del 2016 sulla riforma costituzionale voluta dall'allora premier Matteo Renzi quando, però, si votò solo di domenica. Al referendum del 2001 sulla riforma del Titolo V l'affluenza alle urne delle 12 era al 7,8 per cento. A quello sulla devolution del 2006 alle 12 del 25 giugno aveva votato il 10,1 per cento degli aventi diritto. Il referendum costituzionale del 2016, inivece, si tenne in una sola giornata e alle 12 aveva votato il 20,1 per cento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'affluenza parziale al referendum sulla giustizia è del 14,9 per cento

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