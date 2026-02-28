Iran per Teheran la guerra è meglio della resa | l’analisi di Litvak

Il governo iraniano afferma che per Teheran la guerra sarebbe preferibile alla resa, secondo un’analisi di Litvak. Nel frattempo, il presidente americano Donald Trump avrebbe tentato di negoziare un accordo, ma senza successo. La situazione internazionale resta tesa e le parti coinvolte continuano a mantenere posizioni ferme, senza segnali di un’intesa imminente.

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald ''Trump avrebbe cercato un accordo'', ma ''non ci è riuscito''. E ''gli iraniani ritengono meglio rischiare una guerra limitata con gli Stati Uniti piuttosto che arrendersi alle richieste statunitensi''. Così Meir Litvak, direttore del Dipartimento di Storia del Medio Oriente e dell'Africa dell'Università di Tel Aviv, analizza con l'Adnkronos.