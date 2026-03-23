Cosa: Lo spettacolo teatrale Il Principe delle tenebre, una produzione firmata Ruotalibera Teatro che mescola fiaba popolare e suggestioni cinematografiche. Dove e Quando: Presso Centrale Preneste Teatro in Via Alberto da Giussano 58, Roma; domenica 29 marzo 2026 alle ore 16.30. Perché: Un’esperienza visiva unica che unisce il mito di Nosferatu alla commedia dell’arte, affrontando il tema dell’emancipazione femminile con un linguaggio adatto anche ai più piccoli. L’appuntamento con la rassegna Infanzie in gioco 20252026 si rinnova portando sul palcoscenico del Centrale Preneste Teatro una proposta di alto profilo artistico e intellettuale.... 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il Principe delle tenebre: la fiaba si fa cinema a Centrale Preneste

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