La grotta del Mutamembra | fiaba sul bullismo al Preneste

La grotta del Mutamembra è uno spettacolo teatrale rivolto alle famiglie, che affronta in modo delicato e coinvolgente i temi del bullismo e dell’importanza della gentilezza. Con una fiaba avventurosa, il percorso mira a sensibilizzare i giovani spettatori, offrendo spunti di riflessione e promuovendo valori positivi. Un’occasione per condividere momenti di cultura e crescita in un contesto inclusivo e stimolante.

Cosa: Uno spettacolo teatrale per famiglie che affronta i temi del bullismo e della gentilezza attraverso una fiaba avventurosa.. Dove e Quando: Centrale Preneste Teatro (Roma), domenica 1 febbraio 2026 alle ore 16.30.. Perché: Un'occasione per riflettere con i bambini sul valore della sensibilità contro la prevaricazione, divertendosi con personaggi indimenticabili.. Il teatro per ragazzi rappresenta, da sempre, uno dei veicoli più potenti per tradurre la complessità del mondo reale in un linguaggio accessibile, magico e trasformativo. Domenica 1 febbraio 2026, il palcoscenico di Centrale Preneste Teatro torna ad animarsi con un appuntamento imperdibile della rassegna Infanzie in gioco 202526.

