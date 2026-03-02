333 Porcellini | Fiaba e Resistenza al Centrale Preneste
Lo spettacolo teatrale 333 Porcellini si terrà domenica 8 marzo 2026 alle ore 16 al Centrale Preneste Teatro in via Alberto da Giussano 58 a Roma. La rappresentazione offre una rivisitazione moderna della celebre fiaba e si svolge nel contesto di un teatro romano. L’evento coinvolge attori e pubblico in una messa in scena che rielabora una storia tradizionale.
Il teatro per l'infanzia non è mai un esercizio di stile fine a se stesso; è, al contrario, un terreno fertile dove la semina del pensiero critico avviene attraverso la meraviglia. In questo solco si inserisce l'appuntamento domenicale al Centrale Preneste Teatro, che il prossimo 8 marzo accoglie una produzione di grande interesse: 333 Porcellini. La compagnia La Piccionaia, centro di produzione teatrale d'eccellenza, porta a Roma uno spettacolo che promette di scuotere le fondamenta della narrazione tradizionale, offrendo al pubblico dei giovanissimi – ma anche agli adulti che li accompagnano – una prospettiva inedita sulla fiaba che tutti pensiamo di conoscere.
“333 porcellini”: la magia dei tre porcellini e di un lupo da amareDomenica 14 dicembre arriva sul palcoscenico del Teatro Masini di Faenza lo spettacolo “333 porcellini” per la rassegna Favole, proponendo una nuova...
