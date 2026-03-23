“È un voto a favore della democrazia”, ha dichiarato Golob davanti ai suoi sostenitori a Lubiana. Il Movimento libertà (Gs, liberale) ha ottenuto la maggioranza relativa con il 28,62 per cento dei voti (29 seggi), contro il 27,95 per cento e i 28 seggi del Partito democratico sloveno (Sds, destra) di Janša. Golob ha riferito che il 23 marzo riceverà i leader dei partiti rappresentati in parlamento per discutere di un governo di coalizione, ma ha detto di aspettarsi dei negoziati piuttosto lunghi. Janša, che ha denunciato problemi tecnici sul sito della commissione elettorale, ha annunciato che chiedera di “ricontare tutti i voti in tutti i seggi elettorali”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il premier uscente Robert Golob rivendica la vittoria nelle elezioni in Slovenia

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