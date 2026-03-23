Le elezioni parlamentari avvenute domenica 22 marzo in Slovenia hanno rivelato una maggioranza del centro-sinistra. Il premier liberale uscente Robert Golob riesce a vincere di poco contro Janez Janša, il conservatore di destra. Fino all’ultimo le differenze tra i due principali protagonisti, il Movimento Libertà e il Partito democratico sloveno (SDS), erano davvero minime. Difatti, il centro sinistra è riuscito a ottenere il 28,5% contro il 28,1% degli sfidanti conservatori. Le elezioni in Slovenia lasciano ancora dubbi, ruolo decisivo dei partiti minori. Le elezioni parlamentari in Slovenia non hanno rivelato fin dal principio una netta maggioranza di un candidato rispetto a un altro e, fino alla fine, i candidati hanno conteso la maggioranza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Elezioni in Slovenia: vittoria del centro-sinistra, incertezza su chi andrà al governo

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