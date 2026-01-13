Ai Pomeriggi del bicchiere lo scrittore Lorenzo Marone presenta il volume Ti telefono stasera
Domenica 18 gennaio al teatro Novelli di Bertinoro si svolge il secondo appuntamento della rassegna “I pomeriggi del bicchiere”. In questa occasione, lo scrittore Lorenzo Marone presenta il suo nuovo volume “Ti telefono stasera”. Un momento di incontro dedicato alla letteratura, in un contesto che valorizza la cultura e la convivialità.
Domenica 18 gennaio, al teatro Novelli di Bertinoro, si apre il secondo appuntamento della rassegna “I pomeriggi del bicchiere”. Ospite dell'evento sarà lo scrittore Lorenzo Marone che presenterà il suo nuovo romanzo “Ti telefono stasera" (Feltrinelli, 2025), una storia ironica e tenera che mette. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
