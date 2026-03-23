Volley Serie B | Massa Carrara mai in partita Pesante ko ad Arezzo Salvezza più lontana

Da sport.quotidiano.net 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

CLUB AREZZO 3 MASSA CARRARA 0 CLUB AREZZO ASD: Aprile, Mattesini, Nandesi A., Lombardi, Nandesi L., Mondello, Ricci, Luatti, Ciabatti, Pippi, Catalani, Scarpato, Montini, Lofranco. All. Morelli. PALLAVOLO MASSA CARRARA: Mosca, Marini, Lazzeri, Bibbiani, Briglia, Passino, Lucarelli, Pardi, Rustighi, Diridoni, Poli, Bagnoli, Iovieno. All. Cei. Arbitri: Ina Varfaj e Vieri Santin. Parziali: 25-18, 25-17, 25-22. AREZZO – Giornata negativa per la Pallavolo Massa Carrara che nella serie B maschile ha perso nettamente lo scontro salvezza contro il Club Arezzo. I padroni di casa non hanno lasciato scampo ai ragazzi di Luca Cei (nella foto) che hanno perso tutti e tre i set senza riuscire a opporre un’adeguata resistenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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