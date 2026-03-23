Il piano segreto del Mossad la rivolta mancata e i raid | spunta il retroscena sulla guerra in Iran

Il piano per raggiungere un regime change in Iran attraverso l’operato del Mossad, che avrebbe dovuto “ innescare una rivolta interna ” per abbattere il regime teocratico degli ayatollah, dopo una decapitazione “dal cielo”, è fallito. O è stato quanto meno accantonato. Secondo quanto riportato oggi dal New York Times, che ha intervistato più di una dozzina di funzionari al corrente dei fatti, le speranze che il presidente americano Donald Trump riponeva nelle capacità degli israeliani, considerati da buona parte dell’opinione pubblica statunitense i veri promotori dell’ escalation in Medio Oriente, erano mal riposte. All’inizio della quarta settimana di guerra, dopo aver colpito oltre 10. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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