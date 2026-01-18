Oltre 16.500 manifestanti uccisi in Iran | il report del Sunday Times Teheran ne ammette 5mila | Arrestati anche agenti del Mossad – La diretta

Il report del Sunday Times segnala oltre 16.500 manifestanti uccisi in Iran, mentre Teheran ammette circa 5.000 vittime e denuncia l’arresto di agenti stranieri. La crisi politica e sociale nel paese prosegue da settimane, con la popolazione che manifesta contro il regime degli Ayatollah. La situazione rimane complessa e in evoluzione, evidenziando le tensioni interne e le implicazioni internazionali.

La crisi in Iran continua senza una soluzione all’orizzonte per la popolazione in protesta da settimane contro il regime degli Ayatollah. La dura repressione governativa ha già causato migliaia di vittime, anche se un bilancio preciso è difficile da confermare. Le manifestazioni, iniziate il 28 dicembre a causa della svalutazione della moneta locale, si sono trasformate in un duro dissenso contro il regime. Sul fronte internazionale, il presidente statunitense Donald Trump, dopo aver lanciato diversi avvertimenti, ha rinunciato per il momento a un intervento militare, ma ha chiarito che la posizione dell’amministrazione è la necessità di «una nuova leadership in Iran». 🔗 Leggi su Open.online

Iran, Times: “16.500 dimostranti uccisi e 330mila feriti”

Le recenti proteste in Iran hanno portato a una significativa escalation di violenze, con oltre 16.500 dimostranti uccisi e circa 330.000 feriti, secondo quanto riportato da Times. La repressione delle manifestazioni ha suscitato preoccupazioni a livello internazionale, evidenziando la gravità della situazione sul territorio. Analizzare i fatti e comprenderne le implicazioni è fondamentale per una valutazione accurata del contesto attuale.

Iran, a Teheran migliaia di manifestanti ancora in piazza nonostante la repressione del regime

A Teheran, migliaia di manifestanti continuano a riunirsi in piazza, nonostante le azioni di repressione da parte del regime. Un video condiviso sui social media mostra una vasta assemblea vicino al parco Daneshjoo, evidenziando la persistente volontà di esprimere il proprio dissenso. La situazione rimane tesa, con la presenza di gruppi di cittadini che chiedono maggiore libertà e diritti civili.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Massive Iran Protests Turn Deadly As Police Killed Amid Economic Unrest | 36 Dead In 11 Days | 4K

Sugli aiuti promessi ai manifestanti il presidente Usa ha replicato: «Vedremo. L'Iran ha cancellato l'impiccagione di oltre 800 persone ed è una cosa che rispetto molto» - facebook.com facebook

I morti confermati tra i manifestanti in Iran sono oltre 500, gli arresti superano quota 10 mila. Gli USA valutano diverse opzioni, tra cui l'intervento militare. Una iraniana in Ticino: «Non sento la mia famiglia da 4 giorni» x.com