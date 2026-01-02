Svelato il ruolo della Cia negli attacchi ucraini al petrolio russo | l’inchiesta del New York Times
Un approfondimento del New York Times analizza il presunto coinvolgimento della Cia negli attacchi ucraini contro infrastrutture petrolifere russe. L'inchiesta evidenzia come tali operazioni potrebbero aver avuto il supporto, diretto o indiretto, dell'amministrazione statunitense. La vicenda solleva questioni sulla neutralità e sui rischi di escalation nel contesto del conflitto tra Russia e Ucraina.
In un’inchiesta esplosiva pubblicata dal New York Times, emergono dettagli sconvolgenti su come la Cia, con l’apparente benedizione del presidente Donald Trump, abbia intensificato una campagna di attacchi di droni ucraini contro impianti petroliferi e petroliere russe. Questi sabotaggi sarebbero avvenuti proprio mentre l’amministrazione Trump stava negoziando la pace in Ucraina e cercando di ripristinare relazioni bilaterali con Mosca. Ma la domanda che aleggia su questa rivelazione è: Trump ha davvero approvato queste azioni, o si tratta di un’operazione autonoma dello “Stato profondo”, che evidenzia una feroce lotta di potere all’interno della sua amministrazione? Sono i “guerrafondai del Deep state” a cui alludeva, non più tardi di una decina di giorni fa, Tulsi Gabbard? L’inchiesta del New York Times. 🔗 Leggi su It.insideover.com
