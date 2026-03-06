I prezzi dei carburanti continuano a salire, con il diesel che supera i 2 euro al litro. Le borse europee si sono chiuse questa settimana in leggero calo, mentre i costi dei carburanti aumentano senza sosta. La situazione si presenta stabile, ma i rialzi dei prezzi del diesel sono evidenti e colpiscono gli automobilisti.

Borse europee in lieve calo alla chiusura di questa prima settimana di guerra. Aumentano invece i prezzi dei carburanti. Da nord a sud per benzina e gasolio prezzi anche oltre i 2 euro al litro.

Prezzi carburanti al rialzo, diesel anche oltre 2 euro al litro

Corrono i prezzi dei carburanti spinti dai venti di guerra in Medio Oriente: la Benzina sale oltre 1,7 euro al litro mentre il diesel è ai massimi da due anniI prezzi dei carburanti tornano a correre: benzina oltre 1,7 euro e diesel sopra 1,8.

Nuovi aumenti per i prezzi dei carburanti: benzina oltre 1,7 euro al litro, gasolio ai massimi da più di due anniProsegue la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa, iniziata dopo gli attacchi di Israele e Usa all’Iran con nuovi rialzi sui listini dei prezzi...

Prezzi carburanti al rialzo, diesel anche oltre 2 euro al litro

Prezzi dei carburanti in forte rialzo, il governo pronto a intervenire. I prezzi dei carburanti sono in aumento. La benzina ha superato in media 1,7 euro al litro, mentre il gasolio è salito oltre 1,8 euro al litro.

Prezzi carburanti fuori controllo: diesel verso i 2 euro, a Milano punte di 2,6. Scatta l'allerta del governo. In questo quadro, la testata segnala anche la decisione di Eni di aumentare di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di cinque centesimi quelli del gasolio, mentre per Ip il rialzo.

Carburanti sempre più cari: benzina verso i 2 euro al litro. Con il Brent sopra gli 85 dollari al barile i prezzi alla pompa continuano a salire: il gasolio sfiora quota 1,9 euro e il governo valuta nuove contromosse, mentre si indaga su possibili speculazioni.

Prezzi carburanti in aumento. Le associazioni dei consumatori chiedono misure urgenti per evitare speculazioni e nuovi rincari sul carrello della spesa: sterilizzare accise (-20 cent/litro) rimodulare IVA sui carburanti ridurre IVA su beni essenziali