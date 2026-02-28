Infortunio Scott McTominay la comunicazione ad Antonio Conte

Scott McTominay ha subito un infortunio al gluteo che ancora limita la sua presenza in campo. La squadra ha comunicato ad Antonio Conte che il centrocampista non è ancora in condizione di tornare a giocare, dopo aver accusato il problema nelle ultime settimane. La situazione resta in evoluzione e non ci sono ancora date precise di recupero.

L’infortunio al gluteo continua a frenare Scott McTominay, che non riesce ancora a smaltire del tutto il problema fisico accusato nelle ultime settimane. Il centrocampista scozzese ha infatti comunicato allo staff tecnico e ad Antonio Conte di avvertire ancora dolore, motivo per il quale è stato deciso di non rischiarlo nella recente sfida di campionato. McTominay, proprio per questa ragione, non ha preso parte alla partita contro l’Hellas Verona, restando ai margini per evitare possibili ricadute. La sensazione è che il calciatore voglia rientrare solo quando sarà al cento per cento, senza accelerare i tempi e comprometterne il recupero definitivo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Infortunio Zambo Anguissa, la comunicazione del calciatore ad Antonio ConteDopo quasi quattro mesi di stop, il Napoli può finalmente ritrovare Zambo Anguissa. Scott McTominay e la sua presenza nella partita contro la Roma: la risposta ad Antonio ConteScott McTominay si avvicina alla sfida contro la Roma con lo spirito di chi non vuole lasciare nulla al caso in uno dei momenti chiave della stagione. Tutto quello che riguarda Infortunio Scott McTominay. Temi più discussi: Conte sull’infortunio di McTominay: 'Non si capisce quando potrà tornare'; McTominay recupera e gioca Verona-Napoli? Come sta? Le ultime su condizioni e infortunio; McTominay, Verona a forte rischio: le ultime sulle condizioni dello scozzese; Napoli, la verità di McTominay sull’infortunio. Infortunio McTominay, novità e ultimissime verso Verona-Napoli 27^ giornataInfortunio McTominay - Il Napoli dovrà rinunciare ancora a Scott McTominay. Il centrocampista non sarà disponibile per la ... fantamaster.it Infortunio Scott McTominay, la comunicazione dei dottori del Napoli sul gluteo del centrocampistaL’infermeria continua a tenere in apprensione il SSC Napoli, alle prese con l’infortunio di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese non avrebbe ancora ... dailynews24.it Ancora uno stop. Scott McTominay non sarà a disposizione del Napoli per la trasferta di sabato contro l’Hellas Verona al Bentegodi. Per il centrocampista scozzese si tratta della quarta partita consecutiva saltata per infortunio. McTominay non ha preso parte n - facebook.com facebook Le parole di Scott #McTominay rilasciate al @CorSport sul rinnovo, sul suo infortunio e non solo... #SscNapoli x.com