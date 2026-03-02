Per sempre sì di Sal Da Vinci sbarca in Chiesa | parroco la intona durante l' omelia

Durante un'omelia nella chiesa di San Pio, il parroco Don Michele Schiavone ha intonato “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, suscitando sorpresa tra i fedeli. È la prima volta che un sacerdote utilizza una canzone pop durante la cerimonia religiosa, creando un momento insolito e inatteso. L’episodio ha attirato l’attenzione di chi era presente, lasciando un segno nella comunità parrocchiale.

Non è la prima volta che il sacro e il profano si incrociano sulle note di una canzone, ma il tempismo di Don Michele Schiavone, parroco della Chiesa di San Pio, ha del prodigioso. A meno di 24 ore dal trionfo di Sal Da Vinci alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Per sempre. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Sal Da Vinci porta il suo matrimonio davanti alla chiesa di Sanremo 2026 e il pubblico canta “Per sempre sì” – VIDEOGentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di... Leggi anche: Canzoni Sanremo 2026, “Per sempre sì” di Sal Da Vinci Aggiornamenti e notizie su Sal Da Vinci. Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Sal Da Vinci - Per sempre si - Video; Sal Da Vinci canta 'Per sempre sì' e l'Ariston balla; Per sempre sì di Sal Da Vinci, il significato del testo a Sanremo 2026; Per sempre sì. Il testo della canzone di Sal Da Vinci che ha vinto il Festival di Sanremo 2026. TESTO COMPLETO PER SEMPRE SÌ CANZONE SAL DA VINCI SANREMO 2026/ Per te io canterò il più grande giornoSal Da Vinci, testo completo Per sempre sì che canterà al Festival di Sanremo 2026: un brano dedicato all'amore e alla promessa fatta al matrimonio ... ilsussidiario.net Sal Da Vinci si prende Sanremo, e l’Italia, con Per sempre sìS al Da Vinci ha vinto, confermando tutti i pronostici, Sanremo 2026 con la sua Per sempre sì. Il cantante napoletano trionfa così a 17 anni dalla sua prima partecipazione al Festival con Non riesco a ... iodonna.it Francesco Emilio Borrelli. . Sal Da Vinci ha 50 anni di carriera alle spalle e ha fatto una gavetta durissima. facebook Il mio amico Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo. Per chi gli vuole bene da trent’anni è una gioia autentica. Una vittoria costruita con sacrificio e costanza. x.com