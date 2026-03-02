Per sempre sì di Sal Da Vinci sbarca in Chiesa | parroco la intona durante l' omelia

Durante un'omelia nella chiesa di San Pio, il parroco Don Michele Schiavone ha intonato “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, suscitando sorpresa tra i fedeli. È la prima volta che un sacerdote utilizza una canzone pop durante la cerimonia religiosa, creando un momento insolito e inatteso. L’episodio ha attirato l’attenzione di chi era presente, lasciando un segno nella comunità parrocchiale.

Non è la prima volta che il sacro e il profano si incrociano sulle note di una canzone, ma il tempismo di Don Michele Schiavone, parroco della Chiesa di San Pio, ha del prodigioso. A meno di 24 ore dal trionfo di Sal Da Vinci alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Per sempre. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

