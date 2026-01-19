Schifani e la norma fake di La Vardera | Chi va in tv facendo pubblicità contro il Parlamento fa campagna elettorale
Schifani commenta la norma proposta da La Vardera, definendola
"Non voglio fare polemica ma effettivamente mi devo confrontare con un regolamento d'Aula che è incommentabile e che impedisce ad un Esecutivo di potere governare secondo le proprie linee e indicazioni, cosa che invece avviene a livello nazionale. Per realizzare l'azione di governo occorre.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Unione Comuni Val Simeto-Etna: "Norma di La Vardera non è fake, ma non lo sa"L’Unione dei Comuni Val Simeto-Etna ha analizzato la norma recentemente discussa, definendola con cautela e senza giudizi affrettati.
Leggi anche: Schifani replica a La Vardera: "Io oggi mi dimetto? No, fake news su di me"
Schifani e la norma fake di La Vardera: "Chi va in tv facendo pubblicità contro il Parlamento fa campagna elettorale" - Le parole del presidente della Regione, a Palazzo d'Orleans, nel corso della cerimonia di premiazione dei premi giornalistici "L'Europa si racconta" ... palermotoday.it
Forti in queste settimane le polemiche sul serrato ostruzionismo a Sala d’Ercole e le incursioni dei franchi tiratori favorite proprio dal voto segreto che si può richiedere oggi richiedere su ogni norma. x.com
Forti in queste settimane le polemiche sul serrato ostruzionismo a Sala d’Ercole e le incursioni dei franchi tiratori favorite proprio dal voto segreto che si può richiedere oggi richiedere su ogni norma. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.