Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 24 al 27 marzo 2026 | la gravidanza di Marina si rivela un falso allarme

Dal 24 al 27 marzo 2026, Il Paradiso delle Signore mostra che Marina Valli scopre di non essere incinta, confermando che la gravidanza annunciata si è rivelata un falso allarme. La notizia porta a una presa di coscienza da parte dell’attrice sulla situazione con Matteo Portelli, che sembra aver influito sulla loro relazione. La trama si concentra sulla scoperta e sui cambiamenti successivi.

© US Rai Niente bambino in arrivo per la coppia formata da Marina Valli e Matteo Portelli. Nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore l’attrice scopre di non essere incinta e non può fare a meno di constatare che si è incrinato qualcosa nel suo rapporto con il bel contabile. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, la soap è in onda dal martedì al venerdì alle 16:10 su Rai1 e in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. Lunedì spazio allo speciale sul Referendum. Ecco le anticipazioni. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni da martedì 24 a venerdì 27 marzo 2026. Martedì 24 marzo 2026: Irene sente la mancanza di Johnny. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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