il paese pensi agli artigiani

Le ricadute sull'economia reale dovute alle incognite generate dal caos globale, drammaticamente in corso, sono la questione cruciale del momento. Non è semplice attivare efficaci forme di contrasto. In ogni caso, non vi è dubbio che rimangano più esposte ai rovesci le piccole imprese, artigiani in primis. Un mondo di quasi quasi 400mila imprese e tre milioni di addetti, baluardo di ricchezza umana, culturale e di grande valore economico. Vera anima del made in Italy, come recita l'ultimo rapporto di Confartigianato. Ecco perché quando quest'anima di genuina imprenditoria rischia di avvertire in misura dirompente gli effetti della crisi si tratta di un vistoso problema per il Sistema Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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