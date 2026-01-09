Dilagano le proteste in Iran | migliaia in piazza bloccato internet Khamenei | Trump pensi ai problemi del suo paese
Le proteste in Iran continuano a espandersi, con migliaia di persone scese in piazza e un’interruzione dell’accesso a internet. Le manifestazioni, iniziate oltre dieci giorni fa nei bazar di Teheran a causa dell’inflazione e del calo del rial, riflettono un crescente malcontento sociale. Le autorità cercano di contenere la situazione, mentre le dichiarazioni di Khamenei invitano alla riflessione sui problemi interni di altri paesi.
Dilagano le proteste in Iran, scoppiate più di 10 giorni fa nei bazar di Teheran dagli bazari stanchi dell'aumento dell'inflazione e del deprezzamento del rial, la valuta locale. In pochi giorni, le manifestazioni si sono evolute, estendendosi in tutte le 31 province del paese e abbracciando ogni. 🔗 Leggi su Today.it
Proteste in Iran: violenti scontri a Teheran, a fuoco un palazzo del governo.
Iran, migliaia di persone protestano a Teheran e in tutto il Paese - Le proteste antigovernative in Iran hanno attraversato Teheran con gli iraniani, infuriati per la crisi economica e per le repressioni delle forze di ... msn.com
Proteste in Iran, Teheran accusa: "Violenze scatenate da agenti terroristi Usa e Israele" - Secondo quanto riportato dall'Organizzazione Hengaw per i diritti umani, che cita i media statali iraniani, due ufficiali del ... adnkronos.com
Proteste in Iran tra blackout e scontri: centinaia di feriti, manifestanti uccisi e duro monito di Trump - Proteste in Iran, blackout nazionale e scontri violenti: centinaia di feriti, oltre 2. notizie.it
