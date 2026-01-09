Dilagano le proteste in Iran | migliaia in piazza bloccato internet Khamenei | Trump pensi ai problemi del suo paese

Le proteste in Iran continuano a espandersi, con migliaia di persone scese in piazza e un’interruzione dell’accesso a internet. Le manifestazioni, iniziate oltre dieci giorni fa nei bazar di Teheran a causa dell’inflazione e del calo del rial, riflettono un crescente malcontento sociale. Le autorità cercano di contenere la situazione, mentre le dichiarazioni di Khamenei invitano alla riflessione sui problemi interni di altri paesi.

