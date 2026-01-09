Iran Khamenei | Trump pensi ai problemi del suo Paese

L'Ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell'Iran, ha invitato Donald Trump a concentrarsi sui problemi interni degli Stati Uniti, rispondendo alle recenti dichiarazioni del presidente americano a sostegno delle proteste contro il regime iraniano. In un discorso televisivo, Khamenei ha sottolineato l'importanza di affrontare le sfide nazionali, evidenziando il contrasto tra le priorità dei due paesi in un momento di tensione politica e diplomatica.

“Il presidente degli Stati Uniti dovrebbe occuparsi dei problemi del suo Paese “. Lo ha detto la guida suprema dell’ Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei in un discorso trasmesso dalla televisione di Stato, replicando a Donald Trump, che ha promesso di sostenere la popolazione che protesta contro il regime gli ayatollah. “Alcuni manifestanti stanno cercando di compiacere Trump distruggendo proprietà pubbliche”, ha aggiunto Khamenei. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

