C’è un punto sospeso, quasi impercettibile, in cui il tempo sembra trattenere il respiro e la natura incontra l’architettura. In questo spazio sorprendente prendono forma le opere dell'artista modenese Andrea Chiesi, in mostra a Riccione negli spazi di Villa Franceschi con il titolo “Kairos. Il tempo cruciale” dal 4 aprile al 17 maggio. L’esposizione riunisce una selezione di opere recenti, e in larga parte inedite, realizzate con la tecnica del disegno pittorico a inchiostro di china su carta Rosaspina, appartenenti al ciclo Naturae vincit, dove Chiesi indaga e si interroga sul rapporto tra natura, architettura e tempo. Le opere in... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Tutto quello che riguarda Andrea Chiesi

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“ ” Dal 4 aprile Villa Franceschi accoglie la personale di Andrea Chiesi, artista tra i protagonisti della scena contemporanea, con la mostra . facebook

Il paesaggio contemporaneo tra natura e architettura: “Il tempo cruciale” di Andrea Chiesi in mostra a Villa Franceschi x.com