Dopo l'annullamento del precedente da parte del TAR, il comune ha dovuto motivare l'abbassamento del limite di velocità per ogni strada Il comune di Bologna ha approvato un nuovo piano per riattivare il progetto “città 30”, dopo l’annullamento del precedente da parte del Tribunale amministrativo regionale (TAR) dell’Emilia-Romagna, avvenuto a gennaio. Il progetto “città 30” è l’insieme di provvedimenti con cui il comune aveva abbassato i limiti di velocità a 30 chilometri orari su tutte le strade cittadine, a eccezione di quelle a scorrimento veloce, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale. Il TAR non ne aveva... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il nuovo piano di Bologna per riattivare “città 30”

Articoli correlati

Leggi anche: “Bologna Città 30 non si ferma, pronto il nuovo piano”: dopo la sentenza del Tar Lepore tira dritto e attacca il governo. Ecco cosa farà il Comune

Bologna conferma la 'Città 30': dov’è il nuovo limite e cosa cambia rispetto a primaBologna, 18 marzo 2026 – Che il divieto dei 30 all’ora tornasse a Bologna – dopo la sentenza del Tar che aveva annullato l'ordinanza – era già stato...

Tutti gli aggiornamenti su Il nuovo piano di Bologna per...

Temi più discussi: Città 30, il nuovo Piano particolareggiato; Bologna conferma la 'Città 30', varato il nuovo piano dopo la bocciatura del Tar; Città 30, il piano del Comune: incontri nei quartieri per mettere in sicurezza 100 nuovi punti a Bologna; Bologna ritorna Città 30, dal 20 aprile i nuovi limiti strada per strada.

CITTÀ 30, ecco il nuovo pianoDopo la sentenza del Tar che aveva annullato l'ordinanza, il Comune conferma il progetto per la gestione della velocità sulle strade urbane ... rainews.it

Bologna torna Città 30: al via nuovi limiti su 258 km di strade (dopo lo stop imposto dal TAR)Dal 20 aprile Bologna riattiva il progetto Città 30 con limiti su 258 km e 47 zone dopo lo stop del TAR. Un piano dettagliato. greenme.it

Mercato immobiliare a Bologna: prezzi in crescita nel 2025, vendite +5% e affitti +1,4% x.com

VIVA VARDA! A Bologna una mostra monografica dedicata alla regista Oscar alla carriera e vincitrice a Cannes, Venezia, Berlino e Locarno: Agnès Varda. Agnes, colossale regista. Ecco le parole di Martin Scorsese su di lei. “Dubito seriamente che Agnès Var facebook