A Dimona, città nel sud di Israele nel deserto del Negev, 60 persone sono rimaste ferite dopo che un missile iraniano ha colpito l’area. L’attacco ha causato danni alla città e ha portato alla corsa ai soccorsi. Le autorità hanno confermato il bilancio dei feriti, mentre l’incidente si è verificato nel corso della giornata.

Sono saliti a 60 i feriti a Dimona, città del sud di Israele, nel deserto del Negev, colpita da un missile iraniano. Tra questi anche un ragazzino di 12 anni ricoverato in gravi condizioni. I media statali iraniani hanno affermato ieri che gli attacchi erano diretti contro il centro di ricerca nucleare israeliano, situato a circa 10 chilometri da Dimona e a 30 chilometri da Arad, in rappresaglia per un attacco statunitense contro l’impianto di arricchimento dell’uranio di Natan Il Belgio mantiene il livello di allerta terrorismo a 3 su 4, dieci anni dopo gli attentati. Ecco perché In Iran è scontro tra un governo imperialista, uno neofascista e uno islamista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Israele, i danni alla città di Dimona colpita da un missile iraniano. 60 i feriti

Articoli correlati

Israele, missile iraniano su Dimona: crolla un edificioUn missile balistico iraniano è precipitato nella città di Dimona, nel sud di Israele a pochi chilometri da Be’er Sheva.

Missile iraniano su Dimona, colpito un edificio: una ventina di feritiUn missile balistico iraniano ha centrato un edificio nella città israeliana di Dimona, nel sud di Israele, provocando il ferimento di circa venti...

Come vive Israele con la paura dei contrattacchi iraniani

Contenuti utili per approfondire Israele i danni alla città di Dimona...

Temi più discussi: Missili iraniani su Israele, colpite Dimona e Arad: decine di feriti; Lo scudo anti missile di Israele sotto pressione per gli attacchi di Hezbollah e Iran; Israele, salgono a 51 i feriti dell’attacco iraniano a Dimona; Israele ha bombardato il più grande giacimento di gas al mondo, nel Golfo Persico.

Frammenti di missile iraniano colpiscono asilo a Rishon LeZion in Israele: i danni nella strutturaAffaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ... affaritaliani.it

Israele, frammenti di missile iraniano colpiscono asilo a Rishon LeZion: i danni nella strutturaIsraele, frammenti di missile iraniano colpiscono asilo a Rishon LeZion: i danni nella struttura ... msn.com

Un video girato all’interno di un’abitazione a Dimona, nel sud di Israele, documenta in modo impressionante l’istante in cui un missile balistico a medio raggio lanciato dall’Iran colpisce una zona residenziale della città. Secondo i media israeliani sono 175 le facebook

Francesca Albanese: “Torture in carcere, la strategia genocida d’Israele”. @rantoniucci x.com