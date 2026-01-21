La giunta ha approvato il progetto per un nuovo parcheggio di sessanta posti a San Giusto, rispondendo a una richiesta di lungo corso dei residenti. Questa iniziativa mira a migliorare la mobilità e la disponibilità di spazi di sosta nella zona, rappresentando una soluzione concreta al nodo parcheggi. Il piano di fattibilità definisce le modalità di realizzazione dell’infrastruttura, che sarà realizzata nel rispetto delle esigenze locali e delle normative vigenti.

San Giusto, ecco il parcheggio da sessanta posti. La giunta ha votato il piano di fattibilità che riguaradano l’infrastruttura, attesa e richiesta da tempo dai residenti. A San Giusto, dopo i ritardi nel rifacimento di piazza Cavour che ha portato via diversi posti auto, e il traffico in aumento, molti residenti faticano a trovare un posto per l’auto. Lo spazio adibito alla sosta sarà realizzato in un’area di proprietà del Comune di circa 4.800 metri quadrati. "Il nuovo parcheggio di San Giusto – ha detto il vicesindaco Yuna Kashi Zadeh – è un impegno che ci siamo presi con la cittadinanza in campagna elettorale e su cui stiamo lavorando con i nostri uffici, al fine di portarlo a termine quanto prima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sessanta posti auto per San Giusto. La mossa contro il nodo parcheggi

