Ponti e viadotti a Genova il nodo dei controlli | Centinaia quelli privi di progetto

Il Comune di Genova ha avviato un intervento volto a monitorare e ricostruire lo stato di circa 370 ponti e viadotti, molti dei quali risalgono agli anni ’60. Con un bando da un milione di euro, si intende analizzare la sicurezza di queste infrastrutture, molte delle quali risultano prive di progetti di verifica adeguati. Un’azione fondamentale per garantire la stabilità e la sicurezza delle strutture che attraversano la città.

Il Comune lancia un bando da un milione per ricostruire la storia di 370 infrastrutture risalenti agli anni '60. Limitazioni per i camion sul Bezzecca, a Staglieno. Ferrante: i fondi di Aspi necessari per verifiche e lavori.

