Philippe Aghion, Premio Nobel per l’Economia 2025, sarà tra i protagonisti di NetZero Milan 2026, l’Expo Summit di Fiera Milano dedicato alla transizione energetica e all’elettrificazione dell’economia, in programma dal 20 al 22 ottobre 2026 all’Allianz MiCo. Aghion interverrà nella mattinata di venerdì 22 ottobre, in chiusura dell’evento, con una lectio magistralis. Economista tra i più influenti al mondo nel campo dell’innovazione e della crescita, Aghion ha ricevuto nel 2025 il Premio Nobel in Scienze Economiche, insieme a Joel Mokyr e Peter Howitt, per aver spiegato i meccanismi della crescita economica trainata dall’innovazione. In... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Nobel Philippe Aghion a NetZero Milan 2026

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