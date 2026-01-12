Durante i Golden Globe 2026, Michael B. Jordan ha indossato un orologio Patek Philippe vintage di ultima generazione, attirando l’attenzione degli appassionati di orologeria. Come da tradizione, il primo grande evento dell’anno nel mondo dell’audiovisivo internazionale si è svolto sul prestigioso Golden Mile di Los Angeles, offrendo momenti di stile e eleganza tra celebrità e appassionati.

Come ogni anno, il primo grande tappeto rosso dell'audiovisivo internazionale è stato srotolato sul Golden Mile di Los Angeles. Il Beverly Hilton, recentemente rinnovato, è la sede permanente dei Golden Globe dagli anni Sessanta nel lussuoso quartiere di Beverly Hills a Los Angeles, ha accolto le star che per questa 83a edizione hanno segnato la stagione con un'enorme scalinata e un'eleganza particolarmente notevole. La dinner jacket in bianco e nero ha segnato l'edizione, con menzioni d'onore come la camicia dorata di Walton Goggins, il blu navy in cui hanno coinciso una buona manciata di uomini molto sofisticati o la sempre riuscita giacca bianca. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Michael B. Jordan ai Golden Globe 2026 ha sfoggiato un orologio Patek Philippe vintage di ultima generazione

Leggi anche: Michael Jordan ha indossato l'orologio di lusso più cool del pianeta

Leggi anche: Il video della rapina a Milano di un orologio Patek Philippe da 125mila euro, fermati due uomini

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Golden Globe 2026, le previsioni: un premio dopo l’altro per Paul Thomas Anderson?; Vincitori e peccatori: cosa aspettarsi dai Golden Globes; Red carpet steso per i Golden Globe, la conduttrice non parlerà di Trump; Golden Globes 2026, 'Una battaglia dopo l'altra' pronto a vincere un premio dopo l'altro.

Michael B. Jordan svela le cicatrici di Killmonger: la terapia dopo Black Panther scuote Hollywood - Jordan ha rivelato a CBS Sunday Morning che l’interpretazione di Erik Killmonger in Black Panther lo ha travolto e ... assodigitale.it

Dan Peterson, il carissimo nemico di Pesaro, fa 90: «Michael Jordan è il Goat, oggi mi piace Curry. Un allenatore che... - facebook.com facebook

Dan Peterson: «Michael Jordan è il Goat, oggi mi piace Curry. Un allenatore che porterei nel bas... x.com