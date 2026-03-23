Il ' No' vince col 66% a Cavriglia Il Pd | Primi in provincia risultato straordinario

La soddisfazione del partito: "Il successo ottenuto non è frutto del caso. Segnale politico forte in continuità con le recenti elezioni regionali" A poche ore dal voto referendario, il Partito Democratico di Cavriglia esprime profonda soddisfazione per l’esito delle urne nel territorio comunale. Con il 66,18% il dato del ‘No’ si attesta come il miglior risultato di tutto il Valdarno e dell'intera Provincia di Arezzo. "Vogliamo ringraziare prima di tutto le cittadine e i cittadini cavrigliesi - si legge nella nota del Pd locale -. La straordinaria affluenza e la chiarezza del voto confermano che la nostra comunità è vigile, informata e profondamente legata ai valori che abbiamo difeso in questa campagna elettorale". 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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