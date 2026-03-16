Il Napoli intravede la clamorosa rimonta Scudetto | a -9 dall’Inter il calendario e il piano tattico di Conte coi rientri di De Bruyne e McTominay

Il Napoli di Conte ha ottenuto la terza vittoria consecutiva, battendo Verona, Torino e Lecce, e attualmente si trova a 59 punti in classifica. La squadra si avvicina alla vetta della classifica, trovandosi a nove punti dall’Inter. Nel frattempo, il tecnico ha pianificato le strategie considerando i rientri di De Bruyne e McTominay, con l’obiettivo di migliorare le performance della squadra.

Rimonta Scudetto per il Napoli di Conte. Il Napoli centra la terza vittoria consecutiva (battendo di misura Verona, Torino e Lecce) e sale a quota 59 punti in classifica. A 9 giornate dal termine della Serie A, la squadra di Antonio Conte ha rosicchiato punti preziosi all’ Inter capolista, portandosi a -9 (con il Milan nel mezzo). L’entusiasmo a Castel Volturno è alimentato dal rientro in massa dei top player: contro i salentini, gli ingressi nella ripresa di Kevin De Bruyne e Scott McTominay hanno spaccato la partita, confermando l’innalzamento vertiginoso del tasso tecnico. Con un calendario finale considerato il più accessibile tra le pretendenti e il rientro imminente degli altri infortunati, il Napoli si candida al ruolo di terzo incomodo per una clamorosa volata Scudetto. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Il Napoli intravede la clamorosa rimonta Scudetto: a -9 dall’Inter, il calendario e il piano tattico di Conte coi rientri di De Bruyne e McTominay Articoli correlati Leggi anche: Napoli in rimonta sul Lecce: Hojlund e Politano firmano il 2-1, Conte vola con De Bruyne e McTominay Leggi anche: Napoli, Conte stizzito: «McTominay? Parlate coi dottori, non si è più allenato con noi dopo Genova! Per De Bruyne è un discorso a parte» Tutto quello che riguarda Napoli intravede Temi più discussi: Il Milan cade all'Olimpico con la Lazio, ora il Napoli vede il secondo posto; Napoli, Alisson Santos in versione Simpson. L'artista Steart: Una persona fantastica e un vero talento; Referendum giustizia a Napoli: i big si sfidano nel rush finale; Napoli-Lecce: al Maradona si incrociano la Champions e la salvezza. Napoli, la settimana del rientro di McTominay: Conte pregusta il ritorno dei Fab FourIl Napoli intravede finalmente la luce dopo settimane complicate sul fronte degli infortuni. A Castel Volturno arrivano segnali incoraggianti per Antonio. tuttomercatoweb.com Napoli, De Bruyne vede il rientro: il belga verso la prima convocazione del 2026Dopo oltre quattro mesi di attesa, il Napoli intravede finalmente la luce in fondo al tunnel per Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga è infatti. tuttomercatoweb.com Piazza Vittoria, 1958. Un ragazzo si aggrappa al tram mentre, sullo sfondo, si intravede l’autobus a due piani. #VecchiaNapoli - facebook.com facebook