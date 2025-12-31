Mossad israeliano agli iraniani | ‘scendete in piazza siamo con voi’

Il Mossad israeliano ha rivolto un messaggio ai manifestanti in Iran, affermando:

''Siamo con voi anche sul campo", ha dichiarato il Mopssad sul suo account X, rivolgendosi ai manifestanti iraniani in farsi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

