Mossad israeliano agli iraniani | ‘scendete in piazza siamo con voi’

Il Mossad israeliano ha rivolto un messaggio ai manifestanti in Iran, affermando:

''Siamo con voi anche sul campo", ha dichiarato il Mopssad sul suo account X, rivolgendosi ai manifestanti iraniani in farsi.

