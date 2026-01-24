L’analisi di Vespa | l’Italia torna al centro degli equilibri europei

L’analisi di Vespa evidenzia come l’Italia stia recuperando peso negli equilibri europei, rafforzando il suo ruolo nel contesto internazionale. In un momento di cambiamenti geopolitici, il paese si conferma punto di riferimento e di confronto, contribuendo a ridefinire le alleanze e le strategie europee. Questa evoluzione mostra un’Italia che, pur rimanendo centrale, si inserisce in un quadro di maggiore collaborazione e dialogo a livello continentale.

Roma, 24 gennaio 2026 –??? “Io isolata? Ma se sono diventata l’infopoint dei problemi internazionali..”. Sorride Giorgia Melon i quando le riferiscono la narrativa dell’opposizione sull’Italia ai margini della politica europea. Non è vero che Meloni abbia tenuto fermo il suo aereo fino al pomeriggio di giovedì nella vana attesa che a Davos Trump le concedesse un incontro a quattrocchi. I due si erano sentiti mercoledì e lei lo aveva informato che un’apertura alla partecipazione italiana al Consiglio per la pace a Gaza al di fuori di un contesto globale è incompatibile con la nostra Costituzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

