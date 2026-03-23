Nel cuore delle tenebre, un raggio di speranza: la Madonna di Laterza intervenne in un momento oscuro per donare a tutti la luce di suo Figlio, il Bambino Gesù. Oggi, 23 marzo, ricordiamo quanto accadde nel 1650, quando una eccezionale nevicata bruciò l’erba dei campi tutto intorno a Laterza, paese pugliese a nord-ovest di Taranto. La fame fece deperire le greggi del marchese d’Azzia, il gelo rovinò completamente i raccolti. Il padrone sfogò la sua rabbia prendendosela con il massaro, un uomo di nome Paolo Tria, mettendolo a dura prova. Paolo, sincero devoto e uomo di fede profonda, stava quasi per cadere nello sconforto davanti alla sfuriata del padrone, che non esitò a minacciargli castighi e punizioni. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Il miracolo della neve e dell’erba: così la Madonna scelse il suo Santuario a Laterza

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