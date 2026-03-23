Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in visita istituzionale negli Stati Uniti, e' intervenuto in Procura A Manhattan alla cerimonia di restituzione di diciassette beni culturali provenienti da scavi clandestini, esportazioni illecite e furti avvenuti negli ultimi decenni in Italia. "Dal 2021 ad oggi, gli Stati Uniti hanno restituito all'Italia oltre 900 opere d'arte e beni archeologici. Una buona parte - ha ricordato il ministro - sono rientrate da New York grazie all'attivita' investigativa svolta dall'Ufficio del procuratore di Manhattan in collaborazione con i Carabinieri tutela patrimonio culturale. La cerimonia odierna, grazie alla quale vengono restituiti al patrimonio italiano diciassette preziose testimonianze di valore artistico e storico di varie epoche e contesti culturali, ne e' una testimonianza concreta". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il ministro Giuli a New York per la restituzione di 17 beni all'Italia

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