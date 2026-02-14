Vandalizzato monumento di Norma Cossetto il ministro Giuli | Ennesimo inverecondo sfregio all’Italia

Il monumento dedicato a Norma Cossetto è stato nuovamente vandalizzato, un gesto che il ministro Giuli ha definito “un ennesimo inverecondo sfregio all’Italia”. Chi ha preso di mira il monumento ha rotto alcune targhe e lasciato segni di vandalismo, dimostrando ancora una volta quanto sia sentito il ricordo di quella tragedia tra chi nega le foibe. Le targhe, che ricordano le vittime di quel orrore, vengono spesso divelte e danneggiate, come se qualcuno volesse cancellarne la memoria.

Quanto dà fastidio ai negazionisti delle foibe il ricordo di chi, in quell’inferno, ha perso la vita per mano dei comunisti del maresciallo Tito e dei suoi sodali italiani? Evidentemente più di quanto non vogliano far credere, visto e considerato che, puntualmente, le targhe in ricordo di Norma Cossetto, una delle più note vittime delle foibe, vengono divelte e sfregiate. E a volte questi atti vengono perfino rivendicati da frange della sinistra radicale che si vantano di essere antifasciste. Gli ultimi due episodi sono avvenuti in luoghi ben distanti tra loro nel nostro Paese ma, per una strana coincidenza, quasi in contemporanea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vandalizzato monumento di Norma Cossetto, il ministro Giuli: “Ennesimo inverecondo sfregio all’Italia” Distrutta la targa di Norma Cossetto, ennesimo sfregio alla vigilia del Giorno del ricordo Alla vigilia del Giorno del ricordo, qualcuno ha distrutto di nuovo la targa dedicata a Norma Cossetto. Sfregio a Norma Cossetto: imbrattati due monumenti, uno con un cuore animale Due monumenti dedicati a Norma Cossetto sono stati imbrattati, uno dei quali con un disegno di un cuore animale, a causa di atti vandalici che si verificano regolarmente. Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Cividale, imbrattato il monumento a Norma CossettoVernice e un cuore di animale sulla stele che ricorda uno dei simboli della tragedia delle foibe. Vicina l'individuazione del responsabile ... rainews.it Varese, vandalizzato il monumento in ricordo delle vittime delle foibe. Il sindaco Lucchini: Un atto vigliaccoGemonio (Varese), 15 aprile 2024 – Il sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti ha deposto un vaso di fiori, precisamente di margherite bianche, ai piedi del monumento dedicato alle vittime ... ilgiorno.it Un cuore sanguinolento, si suppone di maiale, è stato scaraventato contro il monumento a Cividale dedicato alla memoria di Norma Cossetto, vittima delle foibe e medaglia d'oro al merito civile facebook EVENTO: “NORMA COSSETTO - Proiezione del cortometraggio: “Il dolore e la memoria”” Oggi, 14.30h Parlamento europeo, Strasburgo Intervengono: @AntonellaSberna @FidanzaCarlo @NProcaccini @s_cavedagna @Ale_Ciriani Segui l’evento in dire x.com