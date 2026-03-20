Casavatore chiede soldi per la restituzione di beni custoditi in un capannone | arrestato 52enne

Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Casavatore dopo aver chiesto denaro a una persona per permetterle di recuperare beni custoditi in un capannone che non era più di sua proprietà. La richiesta di denaro è avvenuta in un'operazione volta a ottenere il rilascio dei beni. Le forze dell'ordine hanno intervenuto e eseguito l’arresto.

Avrebbe preteso denaro per consentire a una persona di rientrare in possesso dei propri beni custoditi in un capannone non più di sua proprietà. Per questo motivo un 52enne di Casavatore è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione è scattata nella giornata di ieri a seguito della denuncia presentata dalla vittima. Gli agenti del Commissariato di Afragola, avviate le indagini, hanno accertato che nei giorni precedenti l’uomo aveva contattato la persona offesa chiedendo il pagamento di una somma di denaro come condizione per permetterle di recuperare i propri beni. Seguendo le indicazioni fornite dagli investigatori, la vittima ha quindi fissato un appuntamento con il 52enne per la consegna del denaro, senza destare sospetti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Casavatore, chiede soldi per la restituzione di beni custoditi in un capannone: arrestato 52enne Articoli correlati Valmontone, pretende la restituzione della caparra con le minacce: 50enne arrestato in flagrante mentre incassa i soldiVoleva recuperare i soldi di una pratica a tutti i costi, passando dalle richieste alle minacce, fino all'estorsione vera e propria. Ruba un cellulare e chiede soldi per restituirlo: arrestatoViareggio (Lucca), 13 gennaio 2026 – Un 28enne responsabile di tentata estorsione ai danni della famiglia di una giovane studentessa è stato...