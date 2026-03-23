Allegri, all’ora dell’aperitivo, ha avuto voglia di cambiare. Ha detto a Pulisic di allargarsi, che certe sere a sinistra si sta meglio, e ha fatto segno 3 con le dita: Milan col tridente. Saelemaekers a destra, Capitan America sull’altra fascia e Füllkrug in mezzo. Considerando che Max aveva fatto la stessa cosa all’inizio del secondo tempo contro la Lazio, si può fare un’addizione e concludere: il sacro dogma del 3-5-2 sta cadendo. Allegri non si scompone. Nella vita ha navigato tutti i mari, ha vinto scudetti con il 3-5-2 e con il 4-3-1-2, ha giocato con il tridente, con le mezze punte, con Emre Can braccetto-centrocampista in una delle partite migliori della sua vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Milan si sta convertendo al 4-3-3? Ecco come cambierebbero gerarchie e mercato

Articoli correlati

Milan, un acquisto concluso: un altro in arrivo? Il mercato si infiamma. Cosa sta succedendoMancano ormai pochi giorni alla chiusura della sessione invernale di calciomercato e il Milan, finora, non è stato protagonista come ci si attendeva.

Braida analizza: «Cremonese sorpresa del campionato, la Juve si sta riprendendo! Ecco cosa serve al Milan»Calciomercato Roma, il paradosso dei giallorossi! Tanti acquisti ma resta l’emergenza in attacco: l’analisi Calciomercato Inter, sfuma quel clamoroso...