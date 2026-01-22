Milan un acquisto concluso | un altro in arrivo? Il mercato si infiamma Cosa sta succedendo

Il mercato invernale del Milan si avvicina alla chiusura, prevista per il 2 febbraio. La società lavora per soddisfare le richieste di mister Allegri, con l’obiettivo di rinforzare la linea difensiva aggiungendo almeno un difensore centrale. Resta da capire se ci saranno ulteriori movimenti nelle ultime ore di questa finestra di mercato, in un momento di grande attenzione per i tifosi e gli addetti ai lavori.

Mancano ormai pochi giorni alla chiusura della sessione invernale di calciomercato e il Milan, finora, non è stato protagonista come ci si attendeva. Si pensava ad un club maggiormente attivo, visto che la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri è un po' corta e, in questa stagione, soggetta a qualche infortunio di troppo. Ma così non è stato. Evidentemente, la mancanza di un budget vero o proprio (o della volontà di investirlo sul mercato) ha frenato i desideri dei rossoneri. I quali, però, potrebbero scatenarsi nella fase finale. Quando spuntano fuori le occasioni. PROSSIMA SCHEDA La finestra invernale di calciomercato, per il Milan, era iniziata subito con il botto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Maignan all’Inter? Ecco cosa sta succedendo intorno al portiere del Milan in chiave mercato. Marotta pensa al colpo post Sommer: cosa sta accadendoSul futuro di Mike Maignan si fa sempre più insistente il rumors di un possibile trasferimento all’Inter.

Leggi anche: Milan-Como di Serie A a Perth? Decisione clamorosa in arrivo: ecco cosa sta succedendo

Il VERO Problema del Milan Ha un Nome: FURLANI (Cosa Sta Succedendo)

Argomenti discussi: Biglietti Inter-Juventus: via alla vendita libera; Prima il dito rotto, ora il furto da mezzo milione: il difficile inizio di Füllkrug al Milan; Il Milan ora può rifiatare, Inter e Napoli no: Allegri e Gasperini felici con i gol dei nuovi; Calciomercato 2026, le news e le trattative del 13 gennaio.

Milan, un difensore per Allegri: avanza l’ex Serie AMilan ecco il colpo in difesa dopo quello in attacco: l'ex Serie A si avvicina ai rossoneri di Allegri, ma il tecnico voleva un altro profilo ... calciomercato.it

11 agosto 2024, il Milan conclude l'acquisto di Emerson Royal. Non andrà molto beneL'11 agosto del 2024, dopo settimane di trattative, il Milan concludeva l'acquisto di Emerson Royal. Ceduto Kalulu alla Juventus, con il braccio di ferro che continuava sul contratto di Davide ... tuttomercatoweb.com

Un possibile acquisto per il Milan Futuro: trattativa avanzata tra Milan e Jong Genk per Onstein, classe 2007, difensore centrale. È molto molto vicino @MatteMoretto x.com

Niclas Fullkrug è il centravanti che mancava a questo Milan: che voto date al suo acquisto facebook