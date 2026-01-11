Braida analizza | Cremonese sorpresa del campionato la Juve si sta riprendendo! Ecco cosa serve al Milan

Ariedo Braida, vicepresidente del Ravenna, analizza le recenti dinamiche del campionato italiano. La Cremonese si distingue come sorpresa, mentre la Juventus sta ritrovando fiducia e forma. Le sue parole offrono uno sguardo approfondito sulle sfide attuali di Serie A e sulle strategie necessarie per il Milan, con un’esperienza che spazia dalle notti europee con il grande Milan alle competizioni di Serie C.

Cremonese, la sorpresa Serie A è il primo ostacolo di Spalletti: ma quante assenze per Nicola - Subito un forte destino per Spalletti, che si troverà ad affrontare la Cremonese alla sua prima partita da allenatore della Juventus. tuttosport.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.