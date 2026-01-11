Braida analizza | Cremonese sorpresa del campionato la Juve si sta riprendendo! Ecco cosa serve al Milan
Ariedo Braida, vicepresidente del Ravenna, analizza le recenti dinamiche del campionato italiano. La Cremonese si distingue come sorpresa, mentre la Juventus sta ritrovando fiducia e forma. Le sue parole offrono uno sguardo approfondito sulle sfide attuali di Serie A e sulle strategie necessarie per il Milan, con un’esperienza che spazia dalle notti europee con il grande Milan alle competizioni di Serie C.
Braida: «Cremonese sorpresa del campionato, la Juve si sta riprendendo! Ecco cosa serve al Milan». Le parole del vicepresidente del Ravenna Dalle notti europee con il grande Milan alle sfide di Serie C con il Ravenna di cui è vicepresidente: Ariedo Braida vive il calcio con la stessa immutata passione. E lo analizza su Tuttosport . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Paganini sottolinea un pregio dell’Irlanda del Nord e poi analizza: «Italia? Ecco cosa dovrà richiedere la Federazione». Cosa serve
Leggi anche: Maignan all’Inter? Ecco cosa sta succedendo intorno al portiere del Milan in chiave mercato. Marotta pensa al colpo post Sommer: cosa sta accadendo
Braida: «Cremonese sorpresa del campionato, la Juve si sta riprendendo! Ecco cosa serve al Milan». Le parole del vicepresidente del Ravenna - Le parole del vicepresidente del Ravenna Dalle notti europee con il grande Milan alle sfide di Serie ... calcionews24.com
Cremonese, la sorpresa Serie A è il primo ostacolo di Spalletti: ma quante assenze per Nicola - Subito un forte destino per Spalletti, che si troverà ad affrontare la Cremonese alla sua prima partita da allenatore della Juventus. tuttosport.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.