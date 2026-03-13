Il club di calcio ha annunciato che il giovane attaccante nato nel 2009 ha firmato il suo primo contratto da professionista. La firma rappresenta il primo accordo di questo tipo per il calciatore, che si inserisce nel settore giovanile del team. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal club, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

"Nella cultura italiana, tutti sono focalizzati sul risultato. Per questo motivo si utilizzano giocatori già pronti, per arrivare alla vittoria, e quindi si interrompe lo sviluppo dei giovani. Qui al Milan abbiamo cambiato la filosofia, perché noi vogliamo far giocare i giovani. Se non giochi nel Milan Futuro, allora giochi in Primavera, questo al 100%. È come una scala, dove sali e scendi ma crescendo". Così si era espresso ai microfoni di 'CBS Sports Golazo' il senior advisor di RedBird per il Milan Zlatan Ibrahimovic. Nelle sue parole si capisce molto bene l'importanza che il club rossonero dà allo sviluppo dei giovani calciatori attraverso la crescita in Primavera e nel Milan Futuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan continua a guardare al futuro: il 2009 Avogadro firma il suo primo contratto da professionista

Articoli correlati

Leggi anche: Milan Futuro, altro rinnovo: Martini firma il suo primo contratto da professionista

Milan Futuro, il classe 2009 Yanis Messaoudi ha firmato il primo contratto da professionista"AC Milan comunica che Yanis Messaoudi ha firmato il suo primo contratto da professionista.

Approfondimenti e contenuti su Milan continua

Temi più discussi: Il derby è rossonero, Milan-Inter 1 - 0; Milan, il patto dei senatori: vincere il derby per non mollare la corsa scudetto; Francesco Russo continua a parare: Dalla vittoria contro il Milan di Shevchenko al Giubiasco: ho un record da battere; Si riapre la corsa scudetto per il Milan contro un Inter senza colonne ma Allegri frena.

Bastoni, la polemica continua: la posizione di Gattuso. Ansia per il derby con il Milan e per la sfida con l’Irlanda del NordInter, Bastoni, la polemica continua: la posizione di Gattuso. Ansia per il derby con il Milan e per la sfida con l’Irlanda del Nord ... sport.virgilio.it

Fullkrug tradisce, Modric no. Il Milan continua l'inseguimentoLuka Modric raddrizza la torre a pochi minuti dal gong e il Milan passa ancora come a Bologna nel precedente viaggio. A questo punto continua la striscia positiva in campionato ma deve dolersi di due ... ilgiornale.it

Il #Milan continua a guardare al futuro: il 2009 #Avogadro firma il suo primo contratto da professionista #SempreMilan x.com

Derby Milan-Inter, polemiche sul rigore: Biasin e Mauro accendono il dibattito Il derby tra Milan e Inter, vinto dai rossoneri per 1-0, continua a far discutere negli studi televisivi. Nel corso della trasmissione Pressing su Mediaset il confronto si è concentrato sopr - facebook.com facebook