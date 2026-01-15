Milan Futuro annunciato il prolungamento di contratto di Cappelletti | ecco il comunicato

Il Milan ha annunciato il prolungamento del contratto di Mattia Cappelletti, giovane terzino destro nato nel 2007. Cresciuto nel settore giovanile e attualmente sotto la guida di Massimo Oddo, il club conferma il suo investimento nel talento emergente. Questo rinnovo testimonia l’impegno del Milan nel valorizzare le future promesse e continuare il percorso di sviluppo dei propri giovani giocatori.

Continua la progettazione di Milan Futuro. Annunciato nelle ultime ore il rinnovo di Mattia Cappelletti, terzino destro classe 2007 che si sta mettendo in mostra con Massimo Oddo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

