Milan Futuro annunciato il prolungamento di contratto di Cappelletti | ecco il comunicato

Il Milan ha annunciato il prolungamento del contratto di Mattia Cappelletti, giovane terzino destro nato nel 2007. Cresciuto nel settore giovanile e attualmente sotto la guida di Massimo Oddo, il club conferma il suo investimento nel talento emergente. Questo rinnovo testimonia l’impegno del Milan nel valorizzare le future promesse e continuare il percorso di sviluppo dei propri giovani giocatori.

AC Milan comunica ufficialmente il prolungamento del contratto di Mattia Cappelletti. Il difensore classe 2007 continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro ©AC Milan x.com

