Il miglior Mondiale di sempre per l' atletica italiana

Le gare indoor si svolgono su un anello da 200 metri - la metà di una pista outdoor -, con corsie strette (circa 20 centimetri in meno che all’aperto) e le cui curve sono paraboliche, inclinate come in un autodromo per contrastare la forza centrifuga di atleti e atlete ed evitare che per l’elevata velocità finiscano fuori pista. La dimensione minore dell’anello e dello spazio al suo interno ha dirette conseguenze su quali gare possano o non possano essere svolte indoor, e quindi su quali gare possano o non possano essere svolte durante l’inverno. Non si percorrono i 100 metri perché il rettilineo all’interno della pista non supera i 60 metri, al termine dei quali gli atleti e le atlete si schiantano rovinosamente a una velocità da utilitaria a Corso Sempione contro un materasso posto in cima alla curva dopo l’arrivo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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