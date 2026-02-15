Federica Brignone è la miglior sciatrice italiana di sempre

Federica Brignone ha conquistato il suo primo oro olimpico a causa di una gara perfetta in slalom gigante, un risultato atteso da anni. La sciatrice italiana, già nota per i numerosi podi e vittorie in Coppa del Mondo, ha finalmente aggiunto il massimo alloro alla sua lunga carriera. La sua prestazione, che ha sorpreso gli esperti, si è svolta sulla neve di Cortina d'Ampezzo, dove ha dimostrato tutta la sua esperienza e determinazione.

Nel palmarès straordinario di Federica Brignone mancava un solo tassello: l'oro olimpico. Un'assenza che stonava in una carriera fatta di vittorie, record e longevità sportiva. Quel vuoto è stato finalmente colmato sulle nevi di Cortina, dove la sciatrice azzurra ha conquistato il Super G alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, entrando definitivamente nella leggenda dello sport italiano. A rendere l'impresa ancora più significativa è il contesto. Brignone ha vinto a 35 anni, dieci mesi dopo un infortunio devastante, con una preparazione ridottissima e gareggiando senza essere ancora completamente guarita.