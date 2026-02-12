La miglior sciatrice italiana di sempre?

Federica Brignone torna a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, un risultato che nessuno si aspettava dopo il grave infortunio. La sciatrice italiana più forte di sempre ha dimostrato ancora una volta di avere grinta e determinazione. La vittoria arriva al termine di una gara difficile, che ha superato con tenacia e passione.

Federica Brignone ha vinto una medaglia d'oro olimpica insperata dopo essere tornata da un gravissimo infortunio: le mancava solo questo Tra le principali cose che si possono vincere nello sci, a Federica Brignone mancava solo una medaglia d’oro olimpica. L’ha vinta a 35 anni, dieci mesi dopo un grave infortunio, e con sole tre gare di preparazione, gareggiando di fatto senza essere ancora guarita. Dopo due Coppe del Mondo, cinque medaglie mondiali (due d’oro) e altre tre medaglie olimpiche, con il Super G alle Olimpiadi di Milano Cortina ha ottenuto l’ultima cosa che le mancava, e che conferma il suo status come una delle migliori sciatrici italiane di sempre. 🔗 Leggi su Ilpost.it

