Viabilità cambia la viabilità dove erano stati trovati i chiodi Ma non mancano le polemiche

In via Pecora a Tresignana sono state apportate modifiche alla viabilità a seguito di segnalazioni riguardanti pericoli e condizioni di sicurezza, tra cui la presenza di chiodi. La decisione mira a migliorare la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti, considerando la conformazione della strada e il traffico elevato. Tuttavia, le misure adottate hanno suscitato alcune polemiche tra residenti e cittadini, evidenziando le diverse opinioni sulle soluzioni adottate.

A seguito di diverse segnalazioni di pericolosità legata principalmente alla conformazione di via Pecora a Tresignana, al numero ed alla tipologia di veicoli che vi transitano soprattutto, alla elevata velocità di questi, pervenute da residenti, pedoni e ciclisti, dopo le valutazioni del caso e l'incontro con i residenti, il Comune ha deciso di modificare la viabilità della strada. Nel dicembre scorso qualcuno aveva pensato di farsi giustizia da solo e di mettere dei pericolosissimi chiodi sulla strada. Ora via Pecora diverrà, in via sperimentale con transito consentito ai soli residenti e a chi accede ai posti di lavoro, ai mezzi di soccorso e a chi si occupa di manutenzione raccolta rifiuti urbani e con velocità ai trenta chilometri orari.

