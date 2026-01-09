Mercato straordinario sui lungarni | come cambia la viabilità

In occasione del mercato straordinario organizzato da Confesercenti Pisa domenica 11 gennaio, sono stati adottati provvedimenti temporanei di viabilità e sosta dalle 7 alle 22. Queste modifiche sono necessarie per garantire lo svolgimento dell'evento sui lungarni, influenzando temporaneamente la circolazione nella zona. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione ai segnali e alle indicazioni per facilitare il buon andamento dell'iniziativa.

Per permettere lo svolgimento del mercato straordinario organizzato da Confesercenti Pisa nella giornata di domenica 11 gennaio si rendono necessari i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta dalle 7 alle 22.Lungarno Pacinotti (tratto da piazza Carrara a piazza Garibaldi). 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

