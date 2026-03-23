Il mercato del lavoro non si ferma | oltre 160 opportunità nel nuovo report Arpal

Turismo e sanità trainano l’occupazione locale in una settimana ricca di offerte tra costa ed entroterra della provincia di Brindisi BRINDISI – L’undicesimo appuntamento dell’anno con il monitoraggio occupazionale dell’Ambito di Brindisi conferma una fase di grande dinamismo per il territorio. Secondo i dati appena rilasciati da Arpal Puglia, il portale regionale “LavoroXTe” mette a disposizione dei cittadini ben 81 annunci attivi, che si traducono concretamente in 162 posti di lavoro pronti per essere occupati. Ad aprire la strada in questa rilevazione è, prevedibilmente, il comparto del turismo e della ristorazione. Con l’avvicinarsi della stagione calda, le strutture ricettive e i servizi di accoglienza sono alla ricerca di 61 figure professionali, confermando il ruolo cruciale che l’ospitalità gioca nell’economia della provincia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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